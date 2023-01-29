Фонд Рината Ахметова обеспечил мариупольцев в Днепре почти 11 тысяч гигиенических наборов

Фонд Рината Ахметова за время сотрудничества с центром "Я - Мариуполь" в Днепре передал для переселенцев почти 11 тысяч гигиенических наборов. Такие хабы функционируют почти в каждом областном центре Украины, где мариупольцы могут получить помощь под разные нужды, в частности, гуманитарные.

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В переданные Фондом наборы вошли средства гигиены первой потребности. Речь идет о базовых и необходимых вещах: гелях для душа, шампунях, зубных щетках, пастах, стиральном порошке и различном виде туалетного мыла.

Кроме того, мариупольцы продолжают получать в центре психологическую поддержку от Фонда Рината Ахметова. С переселенцами работают опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны".

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке akhmetovfoundation.org/s/7aa3b2