Фонд Рината Ахметова готов помочь пострадавшим от ракетных ударов по Харькову и Сумам

Армия страны-террориста каждый день продолжает массированно обстреливать украинские города. Вчера, 1 сентября, российские войска нанесли жестокие удары по Харькову и Сумам. К сожалению, есть погибшие, многие мирные жители получили ранения.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате этой атаки. Речь идет о:

– лечение;

– реабилитацию;

– психологическую помощь.

Фонд помогает людям со всей страны, которые получили ранения и травмы в результате российских обстрелов.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18). С 2014 года Фонд оказал помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.