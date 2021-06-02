Фонд Бориса Колесникова открыл первый в Украине летний детский лагерь на льду

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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На базе ледовой арены Mariupol Ice Center открыли первый в Украине летний детский лагерь на льду

1 июня, в День защиты детей, Фонд Бориса Колесникова объявил об открытии детского летнего лагеря на базе ледовой арены Mariupol Ice Center.

Об этом сообщила пресс-служба организации. Отмечается, что на лето запланировано три смены его работы. Обучение детей – бесплатное.

"Сегодня мой Фонд дал старт очень важной социально-спортивной инициативе – первому в Украине детскому лагерю на льду. Приглашаем всех детей Мариуполя и близлежащих населенных пунктов присоединиться к нашему проекту, научиться кататься на коньках, оздоровиться в период летних каникул. Подчеркну, что обучение наших маленьких будущих хоккеистов и фигуристов абсолютно бесплатное. Наша цель – к декабрю совместно с Украинской хоккейной ассоциацией подготовить настоящую "Золотую шайбу", тот чемпионат, каким он был 35-40 лет назад и из которого выросли все хоккеисты-чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Первая смена лагеря продлится до 15 июня. После этого мы планируем еще три смены в период с 25 июля по 1 сентября. Все на лед!" – призывает Борис Колесников, Президент благотворительного Фонда.

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Фонд Бориса Колесникова открыл в Мариуполе детский лагерь на льду

Отметим, с момента открытия Mariupol Ice Center Фонд Бориса Колесникова реализует программу социального катания для школьников Мариуполя и соседних сел. Так, с октября 2020 года благотворители организовали бесплатное посещение катка для 3 000 детей из 102 учебных заведений. Все они впервые вышли на лед, многие в дальнейшем стали заниматься зимними видами спорта в ДЮСШ.

Фонд Бориса Колесникова реализует программу социального катания для школьников с момента открытия Mariupol Ice Center
На льду катались дети из села Богатырь Великоновоселковского райсовета

"Сегодня на льду современной, красивой и монофункциональной арены дети из села Богатырь Великоновоселковского райсовета. Я привезла школьников по приглашению Фонда и очень хочу поблагодарить Бориса Викторовича за такие благотворительные акции! У детей в маленьких городах и селах не особо много развлечений. Они как будто побывали в другой стране – их очень порадовала возможность побывать в Мариуполе, первый раз встать на коньки, продегустировать меню на фудкорте, поиграть в Playstation Zone, вместе весело провести время. Я уверена, что сегодняшний день надолго останется в памяти ребят, ведь он подарил им столько положительных эмоций! Некоторым настолько понравилось катание на коньках, что они подумывают профессионально заняться хоккеем и фигурным катанием!", – делится впечатлениями Ольга Доменко, замдиректора Богатырской общеобразовательной школы.

Дети весело провели время на ледовой арене
Посетить летний детский лагерь на льду Mariupol Ice Center могут все желающие
Обучение детей катанию абсолютно бесплатное

Напомним, посетить летний детский лагерь на льду Mariupol Ice Center могут все желающие, предварительно отправив групповую заявку на электронную почту Фонда info@kolesnikovfund.org.

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