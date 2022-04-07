Фонд Ахметова передал еще 2 тысяч продуктовых наборов для Киева

Помогали, помогаем и будем помогать – один из основных и неизменных принципов деятельности Фонда Рината Ахметова.

Сегодня Фонд передал очередную партию гуманитарной помощи Территориальному центру социального обслуживания Подольского района города Киева. Это 2 тысячи наборов с продуктами питания, среди которых сгущенка, мука, макароны, сахар и консервированное тушеное мясо.

В первую очередь гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова получат переселенцы с горячих точек Киевской области, пожилые люди и с инвалидностью, многодетные семьи и семьи, потерявшие кормильца или оставшиеся без доходов из-за военных действий.

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Напомним, что в настоящее время жители Киева уже получили более 25 тысяч продуктовых наборов Фонда. В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.