Флагман ВМС Украины 'Гетьман Сагайдачный' затоплен. Фото

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В Украине был частично затоплен флагман Военно-морских сил"Гетьман Сагайдачный". По данным СМИ, это произошло в порту Черноморского судостроительного завода.

Об этом пишет InfoResist. Фото корабля в Twitter опубликовал глава фонда "Повернись живым" Тарас Чмут.

В комментариях пользователи написали, что судно затопили украинские моряки, так как оно стояло на ремонте и было небоеспособно.

Дополняется.