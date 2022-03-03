Флагман ВМС Украины "Гетьман Сагайдачный" затоплен. Фото
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В Украине был частично затоплен флагман Военно-морских сил"Гетьман Сагайдачный". По данным СМИ, это произошло в порту Черноморского судостроительного завода.
Об этом пишет InfoResist. Фото корабля в Twitter опубликовал глава фонда "Повернись живым" Тарас Чмут.
В комментариях пользователи написали, что судно затопили украинские моряки, так как оно стояло на ремонте и было небоеспособно.
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