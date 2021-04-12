Фильм об оккупации Славянска признали лучшим в экспертном рейтинге премии "Снято в Украине"

Украинский фильм "Славянск. Начало войны" признан лучшей документальной лентой 2019 года в экспертном рейтинге телепремии "Снято в Украине".

Один из его авторов, глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко акцентировал на этом в своем Facebook в седьмую годовщину оккупации города Славянск Донецкой области (посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"После силового, но бескровного освобождения Харьковской ОГА это был самый отдаленный от российско-украинской госграницы город, который долгие 85 дней находился под оккупацией безобразного "русского мира" и битва за который стала началом развязанной Россией войны на востоке нашего государства, которая продолжается до сих пор", – напомнил Шевченко.

"Славянск. Начало войны" признан лучшей документальной лентой в рейтинге телепремии "Снято в Украине" Facebook Артема Шевченко

"Тогда все было впервые. Первая кровь. Первая измена. Первая казнь. Первая атака. Первое наступление. Первый бой. Первые потери ВСУ. Первая засада. Первый журналист (Роккелли). Первый генерал (Кульчицкий). Первый штурм. Первое перемирие. Первый аэродром. Первый прорыв. Первая победа. Это – названия разделов фильма и книги. Почему Славянск? Случайный, как неоднократно говорил Гиркин, или наоборот – хорошо просчитанный выбор и по каким именно причинам, как и какими силами его блокировали и увольняли? Кто те 63 украинских воина, погибшие в битве за Славянск. Почему Гиркину удалось вырваться?" – добавил автор фильма.

Фильм – о начале войны на Донбассе Facebook Артема Шевченко

Кадр фильма "Славянск. Начало войны" Скриншот видео

Кадр из "Славянск. Начало войны" Скриншот видео

Кадр из фильма Скриншот видео

По его словам, ответы на все эти вопросы можно найти в ленте, в которой приняли участие ключевых военно-политические руководители Украины, которые принимали главные решения в те времена: Арсен Аваков, Александр Турчинов, Петр Порошенко, Степан Полторак, Виктор Муженко, Сергей Кривонос, Михаил Забродский, Мирослав Гай, Позывной Маршал, Александр Макеенко, Александр Волошин, Векуа Фридон и другие солдаты и офицеры. Фильм является фактически хронологической летописью важнейших эпизодов битвы за Славянск.

Facebook Артема Шевченко

Facebook Артема Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, также МВД презентовало фильм о судьбе военнослужащего батальона имени генерала Кульчицкого Виталия Маркива под названием "Позывной Итальянец". В нем использованы редкие фото и видео из личного архива Маркива, эксклюзивные фото и видео, снятые самим автором на г. Карачун во время активных боевых действий в конце мая 2014 года и др.