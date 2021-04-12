Фільм про окупацію Слов'янська визнали найкращим в експертному рейтингу премії "Знято в Україні"

Український фільм "Слов‘янськ. Початок війни" визнано найкращою документальною стрічкою 2019 року в експертному рейтингу телепремії "Знято в Україні".

Один із його авторів, глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко акцентував на цьому у своєму Facebook у сьому річницю окупації міста Слов'янськ на Донеччині (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Після силового, але безкровного звільнення Харківської ОДА це було найвіддаленіше від українсько-російського держкордону місто, яке довгі 85 днів перебувало під окупацією потворного "русского міра" і битва за який стала початком розв’язаної Росією великої війни на сході нашої держави , яка триває і досі", – нагадав Шевченко.

"Слов‘янськ. Початок війни" визнано найкращою документальною стрічкою в рейтингу телепремії "Знято в Україні" Facebook Артема Шевченка

"Тоді все було вперше. Перша кров. Перша зрада. Перша страта. Перша атака. Перший наступ. Перший бій. Перші втрати ЗСУ. Перша засідка. Перший журналіст (Роккеллі). Перший генерал (Кульчицький). Перший штурм. Перше перемир’я. Перший аеродром. Перший прорив. Перша перемога. Це - назви розділів фільму і книги. Чому саме Слов’янськ? Випадковий, як неодноразово казав Гіркін, чи навпаки - добре прорахований вибір і з яких саме причин? Як і якими силами його блокували і звільняли? Хто ті 63 українські воїни, які загинули у битві за Слов‘янськ? Чому Гіркіну вдалося вирватися?" – додав автор фільму.

Фільм – про початок війни на Донбасі Facebook Артема Шевченка

Кадр фільму "Слов‘янськ. Початок війни" Скриншот відео

Кадр зі "Слов'янськ. Початок війни" Скриншот відео

Кадр із фільму Скриншот відео

За його словами, відповіді на всі ці питання можна знайти у стрічці, участь у якій взяли ключові військово-політичні керівники України, які ухвалювали головні рішення в ті часи: Арсен Аваков, Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Степан Полторак, Віктор Муженко, Сергій Кривонос, Михайло Забродський, Мирослав Гай, Позывной Маршал, Олександр Макєєнко, Олександр Волошин, Векуа Фридон та інші солдати й офіцери. Фільм є фактично хронологічним літописом найважливіших епізодів битви за Слов'янськ.

Facebook Артема Шевченка

Facebook Артема Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, також МВС презентувало фільм про долю військовослужбовця Батальйона імені генерала Кульчицького Віталія Марківа під назвою "Позивний Італієць". У ньому використано рідкісні фото і відео з особистого архіву Марківа, ексклюзивні фото і відео, зняті самим автором на г. Карачун під час активних бойовий дій наприкінці травня 2014 року тощо.