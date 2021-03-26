Филатов – политикам: вакцинируйтесь и покажите пример, хватит вести пустые разговоры

Мэр Днепра Борис Филатов призвал политиков самим вакцинироваться и показать таким образом пример украинцам того, что прививки безопасны.

Об этом он 26 марта заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Глава города считает, что сейчас не время для политических разборок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы сидите все в этой студии и рассказываете о президенте, создании штабов и обо всем остальном. Давайте мы будем показывать пример вакцинации нашим согражданам. Мы можем рассказывать про антитела, о том, что вакцина какая-то неправильно купленная… я не хочу на этом останавливаться. Пойдите, провакцинируйтесь, как это сделал я, и покажите своим собственным примером, что мы готовы защищать здоровье и жизни людей. Все остальное – это пустые слова", – сказал мэр Днепра.

Филатов отметил, что уже закончились шутки, политические разборки или разговоры.

"Давайте личным примером подтвердим нашим согражданам, что вакцинация – это безопасно. Все, разговор закончен", – подытожил он.

Напомним, что мэр Днепра Филатов 24 марта получил прививку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac – 215 тысяч доз из заказанных почти 2 млн. В целом она стала вторым препаратом, который получила наша страна.