Філатов – політикам: вакцинуйтеся і покажіть приклад, досить вести порожні розмови

Мер Дніпра Борис Філатов закликав політиків самим вакцинуватися і показати таким способом приклад українцям того, що щеплення безпечні.

Про це він 26 березня заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Глава міста вважає, що зараз не час для політичних розбірок (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви сидите всі в цій студії і розповідаєте про президента, створення штабів і про все інше. Давайте ми будемо показувати приклад вакцинації нашим співгромадянам. Ми можемо розповідати про антитіла, про те, що вакцина якась неправильно куплена... я не хочу на цьому зупинятися. Підіть, провакцинуйтеся, як це зробив я, і покажіть своїм власним прикладом, що ми готові захищати здоров'я і життя людей. Усе інше – це порожні слова", – сказав мер Дніпра.

Філатов зазначив, що вже закінчилися жарти, політичні розбірки чи розмови.

"Давайте особистим прикладом підтвердимо нашим співгромадянам, що вакцинація – це безпечно. Все, розмову закінчено", – підсумував він.

Нагадаємо, що мер Дніпра Філатов 24 березня отримав щеплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac – 215 тисяч доз із замовлених майже 2 млн. Загалом вона стала другим препаратом, який отримала наша країна.