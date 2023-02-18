Филатов: на месте разрушенной части дома на Победе в Днепре построят мемориальный сквер

На днях прошел ровно месяц после попадания российской ракеты в многоэтажку на ж/м Победа в Днепре. Тогда погибли 46 человек. В доме полностью уничтожены два подъезда. Город поддерживает всех, кому Россия нанесла урон. Сейчас уцелевшую часть дома уже восстанавливают, а на месте разрушенного блока планируют построить мемориальный сквер.

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Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в интервью испанскому изданию "El Mundo" и телеканалу "LaSexta".

Он отметил, что город максимально монетизирует выплаты пострадавшим, чтобы люди сами могли выбрать новое жилье. В настоящее время на это поступило 230 заявлений.

Филатов также объяснил, что отстроить разрушенные подъезды, чтобы вернуть людям их жилье там, означало бы заставить их снова и снова переживать боль случившейся с ними трагедии.

Использование россиянами ракеты Х22, которой они ударили по мирному городу, хотя такое оружие предназначено для уничтожения авианосцев, мэр Днепра назвал военным преступлением.

"Мы никогда этого не забудем, не простим, найдем тех, кто это сделал", – прокомментировал Филатов.