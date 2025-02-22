Фиксируется активизация российских спецслужб: в СБУ предупредили о новых попытках расшатать ситуацию в Украине по ИПСО

Специалисты фикусируют активизацию и рост информационно-психологических спецопераций государства-агрессора РФ в нашей стране. Враждебные ИПСО направлены на раскол общества и дискредитацию Украины среди партнеров.

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О росте ИПСО врага предупреждает Служба безопасности Украины. Как отмечают в СБУ, захватчики рассчитывают на "искусственное распространение протестных настроений".

В частности, как предупреждают в ведомстве, российские спецслужбы привлекли арсенал ботоферм и массово применяют подконтрольные группы и фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и соцсетях, причем ниболее активно – в ТикТок и Telegram.

"В деструктивном контенте враг распространяет фейковую информацию о якобы распространении протестных настроений среди украинцев и уличных беспорядках в разных регионах нашего государства", – сообщают в СБУ.

Одновременно, по данным спецслужбы, россияне призывают украинцев к проведению массовых акций и предлагают деньги за участие в митингах.

"Опыт героического сопротивления украинцев российской агрессии неоднократно доказывал, что именно в единстве наш народ способен наиболее эффективно противостоять врагу. И никакие российские ИПСО не могут подорвать наш национальный дух", – отметили в СБУ.

Отдельно Служба напомнила, что действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (тем более в правовом режиме военного положения) по статье 109 Уголовного Кодекса могут привести к 10 годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки также предупредило, что российские пропагандисты вместе со спецслужбами по указанию Кремля продвигают нарративы для дестабилизации ситуации в Украине.

Среди ключевых нарративов вражеских информационных атак – "Запад изменил Украине", "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины", "украинская власть - нелегитимная", "украинская армия проиграет", "коррупционеры у Украины воруют миллиарды долларов американской помощи".

Более того, в России до 24 февраля, то есть к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, готовятся объявить якобы "победу" в войне, а возможно даже и "победу над НАТО".

Напомним: заявления российского диктатора Путина по Украине, на которые в последнее время ссылается американский президент, не соответствуют действительности. Нет доказательств того, что Путин отказался от своих целей по Украине и согласится на переговоры, которые приведут к длительному миру, – в этом уверены разведчики и Соединенных Штатов, и Европы.

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