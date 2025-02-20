Российский диктатор лжет, но Трамп доверяет Путину – CNN

Заявления российского диктатора Владимира Путина по Украине, на которые в последнее время ссылается американский президент Дональд Трамп, не соответствуют действительности. Нет доказательств того, что Путин отказался от своих целей в отношении Украины и согласен на переговоры, которые приведут к длительному миру.

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К таким выводам пришли в разведках Соединенных Штатов и Европы. Но, как пишет CNN, ссылаясь на соответствующие источники в американской и европейской разведках, проблема состоит в том, что лидер США доверяет российскому преступнику.

На самом деле Путин остается сосредоточенным на либо полной оккупации Украины с включением ее в состав России, либо на создании небольшого, слабого украинского государства, зависимого от Москвы, уверены разведчики.

"Если и будут договоренности о прекращении огня, то это только даст время для Путина отдохнуть, перевооружиться, вернуться и получить все остальное, что он хочет. Мы не видим никаких признаков того, что его амбиции изменились", – цитирует издание один из своих источников.

Дело в том, что у России есть успех на поле боя, а ее экономика, "скорее всего, сможет выдержать" еще один год. Поэтому у РФ нет стимулов идти на какие-либо уступки в отношении Украины.

"В своем воображении Путин все еще побеждает. Медленнее, чем хочет, но все равно побеждает", – говорят разведчики.

Но если все так и Путин лжет, то зачем он вообще соглашается на переговоры? Ответ прост: российский диктатор "видит в переговорах с Соединенными Штатами возможность для России вернуться на мировую арену в качестве нормальной страны", объясняют источники издания.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп 19 февраля повторил: Путин хочет, чтобы война в Украине закончилась, и прекращение огня уже "не слишком отдаленное будущее". Причем, по его словам, у россиянина нет намерений полностью оккупировать и контролировать Украину. В последние дни американский лидер довольно часто приводит такие якобы заявления российского диктатора.

Также Трамп не скрывает, что лично он доверял и доверяет Путину.

Недавно президент США сделал громкое заявление, в котором обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот "выманил" у Америки 350 миллиардов долларов на войну. Трамп подчеркнул, что украинский президент якобы убедил Вашингтон вкладывать огромные средства в военную помощь, тогда как США, по его мнению, не будут иметь ничего взамен от этого.

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