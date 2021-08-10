Фигурантка дела Шеремета возвращается в профессию, чтобы снова оперировать детей. Фото
Кардиохирург Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, планирует вернуться к работе в больнице. Напомним, что 4 августа женщине изменили меру пресечения на ночной домашний арест.
Об этом во вторник, 10 августа, сообщило Facebook-сообщество Free Dr Kuzmenko. Как известно, этого дня подозреваемая приехала в Центр детской кардиологии и кардиохирургии и побывала в операционной, где ранее работала.
В комментарии "Суспільному" она рассказала: пока что только общалась с руководством.
После долгого пребывания в СИЗО и под круглосуточным домашним арестом женщине придется возобновлять свои навыки, хотя мелкую моторику она старалась поддерживать рисованием картин.
Посетить клинику врач планирует и 11 августа. "Буду знать, когда и как правильно оформляться. Это все не так быстро", – сказала Кузьменко.
Напомним, что после сообщения о подозрении 19 декабря 2019 года Кузьменко арестовали. В августе 2020-го меру пресечения изменили на менее строгую – круглосуточный домашний арест. Год спустя (4 августа 2021-го) фигурантку перевели на ночной арест.
До этого женщина в течение 17 лет работала детским кардиохирургом, также была заведующей отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии в Центре детской кардиологии и кардиохирургии.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
имя Кузьменко как одной из подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета стало известно широкой общественности после того, как 12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала вероятных организаторов подрыва авто.
Шеремет погиб 20 июля 2016-го в центре столицы. Его машину взорвали рано утром с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением. Тогда мужчина как раз направлялся на свой эфир на радио.
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