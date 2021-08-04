Суд изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко. Фото и видео

Юлии Кузьменко, которая проходит как подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, изменили меру пресечения. Теперь вместо круглосуточного домашнего ареста она будет находиться под ночным.

Трансляция заседания Шевченковского районного суда велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины". Адвокат Кузьменко Тарас Беспалый уточнил, что с нее уже сняли электронный браслет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Кузьменко находилась под домашним арестом с 11 августа 2020 года. До этого она сидела в СИЗО с 13 декабря 2019 года.

Отметим, что на заседании Шевченковского районного суда Киева кроме ходатайства об изменении меры пресечения Юлии Кузьменко, исследовали фотоекспертизу еще одной фигурантки дела Яны Дугарь.

Позднее Кузьменко поблагодарила всех за поддержку.

Напомним, что с момента убийства Павла Шеремета прошло уже пять лет. Его взорвали в автомобиле, принадлежащем руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, 20 июля 2016 года в центре Киева. Подробнее о том, как проводится расследование, – читайте в нашем материале.

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