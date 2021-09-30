ФГИ нарушил закон, сохранив полномочия неправомочных набсоветов "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт" – Smart Holding

21 сентября по инициативе Фонда государственного имущества состоялись внеочередные собрания акционеров АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт". В ходе голосования представители Фонда не поддержали проекты решений, призванные привести составы набсоветов энергокомпаний в соответствие с законодательством, поэтому они остаются неправомочными, т.к. не имеют в составе независимых членов.

Об этом говорится в заявлении Smart Holding. Отмечается, что отсутствие контроля со стороны набсоветов приводит к убыткам акционеров и государства, которое владеет пакетами акций АО и ЧАО в 65% от уставного капитала.

"Руководители ФГИ, как мы можем убедиться, в очередной раз сознательно пошли на нарушение законов, сохранив неправомочные набсоветы. Логика этих действий, видимо, проста – сохранить максимально комфортные условия для нынешних топ-менеджеров энергокомпаний, которые реализовывают воровские схемы на этих харьковских предприятиях..." – заявил директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимович.

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"Не исключаю, что такими слаженными действиями чиновники и менеджмент пытаются выжать из компаний максимальную для себя выгоду накануне передачи пакетов акций в сферу управления Минэнерго. Это наносит колоссальный ущерб государству и другим акционерам. Существующие набсоветы ранее максимально расширили полномочия действующего менеджмента акционерных обществ", – отметил он.

Компания SMART HOLDING (CYPRUS), которая является акционером обществ, голосовала за прекращение полномочий действующих членов набсоветов для приведения органов управления компаний в соответствие с законодательными нормами. Ранее она также инициировала проведение независимого конкурса по отбору кандидатов в члены Набсоветов АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт". По его итогам международная компания по отбору персонала Boyden Ukraine отобрала 16 кандидатов.

28 апреля 2021 года в дистанционном режиме состоялись общие собрания акционеров АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт", в ходе которых не были сформированы наблюдательные советы акционерных обществ. В мае SMART HOLDING обжаловала в суде решения, принятые на заседаниях наблюдательных советов 23 марта, в частности, о проведении общего собрания обществ 28 апреля. Компания убеждена, что после 6 января 2019 составы Набсоветов этих компаний стали неправомочными, так как не были приведены в соответствие с нормами законодательства.

В компании подчеркнули, что согласно требованию части 4 статьи 53 Закона Украины "Об акционерных обществах", наблюдательный совет акционерного общества, в уставном капитале которого более 50% акций принадлежит государству, должен состоять не менее чем на 1/3 из независимых членов, при этом количество независимых членов не может составлять менее 2 человек. Закон "…относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг" № 2210-VIII требовал привести персональный состав набсоветов в соответствие с этой нормой к 6 января 2019.

"Ввиду недобросовестного исполнения чиновниками ФГИ своих обязанностей, требования закона не выполняются вот уже более двух лет", – подытожили в Smart Holding.