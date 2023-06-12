Favbet передал 5 млн грн UNITED24 и присоединился к ликвидации последствий катастрофы в Херсонской области

Компания Favbet направила 5 миллионов гривен на ликвидацию последствий теракта на Каховской ГЭС, оперативно поддержав сбор "Поможем спасателям" официальной фандрейзинговой платформы UNITED24.

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Благотворительный фонд Favbet Foundationр также помог привезти в Херсонскую область гуманитарную помощь.

"Когда услышали о трагедии, поняли – нужно немедленно ехать. Быстро организовали все необходимое и уже на следующий день командой сотрудников фонда вместе с нашими друзьями-партнерами выехали в Херсон", – рассказывает член наблюдательного совета фонда Сергей Ковальчук.

Помощь везли двумя бусами. Внутри разместили более трех тонн питьевой воды и тонну медицинских средств для одного из крупнейших лечебных учреждений Херсонской области – КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А.С.Лучанского".

"Персонал больницы – невероятно смелые и ответственные люди. Когда мы привезли помощь, случился очередной обстрел, в приемное отделение учреждения начали поступать раненые. Несмотря на звуки взрывов и прямую угрозу жизни, все работники учреждения оставались на местах, помогая пострадавшим и принимая гуманитарную помощь", – комментирует Сергей.

Благодаря слаженной работе волонтеров, сотрудников фонда и больницы весь гуманитарный груз был успешно доставлен. Сейчас команда фонда готовит следующий пакет помощи для преодоления последствий трагедии.

"Херсонцы оказались в страшной ситуации. И задача каждого украинца сегодня – показать, что мы не оставляем их в беде, а объединяемся для помощи и поддержки. Favbet Foundation будет продолжать гуманитарную деятельность в регионе до тех пор, пока ситуация хотя мы немного не стабилизируется", – добавляет Сергей.

Команда Favbet Foundation занимается гуманитарной деятельностью и предоставляет поддержку украинской армии с первых дней полномасштабного вторжения. Фонд передавал гумпомощь в прифронтовые регионы, содействовал эвакуации жителей из оккупированных территорий, а также открыл Центр адаптации для украинских переселенцев в Хорватии.

За полтора года большой войны при поддержке Favbet Foundation ВСУ получили более 120 автомобилей и 65 современных дронов, а общая сумма помощи армии составила более 65 млн грн.

Напомним, 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС, создав гуманитарную и экологическую катастрофу национального масштаба. Более всего от последствий военного преступления оккупантов пострадала Херсонская область по оба берега Днепра – здесь под угрозой затопления оказались более 80 населенных пунктов.