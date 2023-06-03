F-16 для Украины: Байден обсудит с премьер-министром Дании обучение украинских пилотов

Президент США Джо Байден планирует обговорить с премьер-министром Дании Мэттом Фредериксеном обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16, о которых просит Украина. Дания уже является участником так называемой "коалиции истребителей" для нашей страны.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 2 июня. По ее словам, встреча лидеров состоится в Вашингтоне 5 июня.

"Ожидается, что наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, будут частью этих переговоров", – отметила Жан-Пьер.

Отметим, что накануне американский лидер заверил, что Вашингтон будет активно взаимодействовать с международными партнерами для обеспечения Украины западными самолетами четвертого поколения. США также будут работать над подготовкой украинских пилотов на F-16.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский на последней встрече с Байденом заверил его, что самолеты F-16 не будут использованы в воздушном пространстве над Россией. Истребители нужны Украине только для того, чтобы защитить собственные территории от захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме ранее заявили, что в национальной политике государства три приоритета. Первый из них – помощь Украине, которая противостоит полномасштабному вторжению России и готовится к контрнаступлению для освобождения своей территории от российской оккупации.