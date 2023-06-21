'Украина будет в составе России': в Одессе женщина выдала пропагандистскую речь, размечтавшись о гибели 'бандерлогов'. Видео

В одесском супермаркете покупательница вступила в перепалку с кассиром из-за того, что он обратился к ней на украинском языке. По ее мнению, на "укронацистском" языке говорить следует только с "бандерлогами".

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Посетительница супермаркета также заявила, что Украина якобы скоро будет "в составе России" и порадовалась тому, что РФ "старается вас всех убивать" и "скоро вас не будет". Видео с фрагментом перепалки появилось в одном из одесских Telegram-каналов.

Авторы канала опубликовали присланное подписчиком видео из одесского "Эпицентра". На нем посетительница вступила в перепалку с кассиром. Причиной ее возмущения стал тот факт, что продавец заговорил с ней на украинском языке.

"Что я – бандерлога, что вы со мной так говорите? Я не понимаю ваш укронацистский язык", – цитируют претензию покупательницы авторы канала.

На видео женщина высказывает сомнения в существовании Украины. И мечтает о том, что Россия оккупирует все наше государство.

"Она была когда-то Украина. Хотя Украину я люблю, между прочим. И она останется. И будет при России, так, как она все время и была. И украинский язык я тоже люблю. И Украина наша будет. Только в составе России. Как она всегда и была", – заявила женщина.

В ответ кассир, уже на русском языке, посоветовал клиентке "держать свое мнение при себе", потому что после почти 1,5 года полномасштабной войны слишком многие украинцы с ним не согласны.

"Кто? Бандерлоги вот эти ср*ные? Которых еще не убили? Ничего, Россия старается вас всех убивать. Скоро вас всех не будет", – услышал он в ответ.

Себя скандалистка, мечтающая об уничтожении Украины и украинского народа, украинкой не считает, поскольку у нее "русско-еврейские корни". Соотечественников же она пренебрежительно именует "уркаинцами".

Напомним, ранее в Одессе женщины набросилась на уличных музыкантов из-за украинского языка. Две "коренные одесситки", обращаясь к ребятам, исполнявшим украинские песни, пренебрежительно восклицали фразы вроде "Понаехали здесь", требовали показать одесскую родословную и завершили типичными для такого контингента языковыми оборотами: "Посмотри на себя, да у тебя же мужика давно не было, кто тебя захочет", обращаясь к девушке, вступившейся за музыкантов.