'Какая разница?' В Черновцах посетитель кафе устроил языковой скандал и назвал Одессу и Харьков русскоязычными регионами. Видео

В Черновцах посетитель кафе устроил языковой скандал. Он назвал Одессу и Харьков русскоязычными регионами и заявил, мол, какая разница, на каком языке говорить.

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Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Скандал начался с того, что девушка-бармен сказала, что не понимает русский язык.

В ответ мужчина заявил, что какая разница, кто на каком языке говорит, и начал рассказывать о "состоянии души". Он также добавил, что "родился в Советском Союзе".

Кроме того, мужчина назвал Одессу, Харьков и другие регионы Украины русскими.

Напомним, во Львове произошел масштабный скандал. По городу в течение дня разъезжала машина премиум-класса на днепропетровских номерах, из колонок которой на всю улицу играли песни российского артиста-пропагандиста Григория Лепса. В ответ на замечания прохожих молодой водитель только хамил.

Ранее в Броварах Киевской области произошел языковой скандал. В торговом центре "МаркМолл", в одном из магазинов, продавщицы отказались обслуживать на украинском языке клиентку, потому что они "русскоязычные".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе водитель такси оказался предателем Родины. Он отказался выключать песни российских исполнителей по радио и заявил пассажирке о "нацистах" в Украине.

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