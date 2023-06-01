'Евросолидарность' в Киевсовете призвала наказать должностных лиц, ответственных за работу укрытий

"Европейская Солидарность" в Киевсовете требует привлечь к ответственности должностных лиц, ответственных за неудовлетворительную работу укрытий в городе, в результате чего в Деснянском районе погибли люди, и среди них – ребенок. Об этом говорится в заявлении фракции. В "Евросолидарности" отмечают – это прямые полномочия военно-гражданской администрации, и требуют отчета о работе по обеспечению укрытий.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Сегодня, 1 июня, во время очередной ракетной атаки из-за закрытого укрытия в местной поликлинике на Лесном массиве погибли три человека. Они стояли у входа в укрытие и ждали, пока его откроют. Мы, депутаты Киевсовета фракции "Европейской Солидарности" создаем временную контрольную комиссию Киевсовета по расследованию обстоятельств трагедии. Требуем быстрого и справедливого расследования и привлечения к ответственности виновных", – сообщают во фракции.

Очевидно, что за укрытие в коммунальном учреждении здравоохранения ответственны как администрация поликлиники, так и глава района.

"Мы уже выясняем все детали трагических обстоятельств, готовим Проект решения о создании временной контрольной комиссии по расследованию обстоятельств трагедии. Также комиссия будет проверить состояние готовности простейших укрытий в городе Киеве. Сейчас главный вопрос – почему не открыли двери укрытия во время воздушной тревоги? Было ли оно проинспектировано? Мы требуем немедленно привлечь виновных лиц к ответственности. Будут направлены депутатские обращения в орган управления – Деснянской РГА и Управление здравоохранения Деснянской РГА о проверке обстоятельств трагедии, проверке состояния готовности всех простейших укрытий в Деснянском районе и, в случае выявления проблем, принятия мер по их немедленному устранению", – отмечает депутат Киевсовета, юрист Андрей Порайко.

Он также напомнил, что Киевсовет постоянно выделяет средства на ремонт и обустройство укрытий в городе. Это касается, в первую очередь, медицинских и социальных учреждений в районах столицы. Поэтому это прямая ответственность глав районных государственных администраций.

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", военнослужащий Александр Погребиский сообщил о готовности оказать материальную помощь пострадавшим деснянцам, и его помощники собирают заявления от пострадавших людей, чтобы максимально быстро оказать им помощь.

По словам главы фракции Владимира Прокопива, депутаты будут оказывать помощь жителям во всех пострадавших районах Киева, и это сейчас главный приоритет.

Постоянная Комиссия Киевсовета по здравоохранению и социальной политике сегодня проводит срочное заседание, где обсуждают вопросы безопасности и доступа к укрытиям в медицинских учреждениях столицы. Об этом сообщила председатель комиссии, лидер фракции "Европейская солидарность" Марина Порошенко. Она подчеркнула, что Россия должна ответить за свои преступления против украинских детей. Однако и чиновники и должностные лица, не обеспечившие доступ граждан к укрытиям, должны нести ответственность.