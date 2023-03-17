''Евросолидарность'' хочет предоставить статус УБД и соцзащиту героям Сиреневой рощи и бойцам ТРО Херсона, которые противились оккупантам

"Европейская Солидарность" готовит законопроект о чествовании памяти, предоставлении статуса участников боевых действий и социальной защите бойцов ТРО, которые обороняли Украину с первых часов полномасштабного вторжения. Об этом сообщил народный депутат, бывший узник российского режима Ахтем Чийгоз в Херсоне. Он встретился с бойцами терробороны, общественными активистами и родственниками погибших в первые дни оккупации города.

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Как известно, через год после трагических событий люди не могут получить документы, подтвердить свой статус и даже похоронить своих близких, которые с "коктейлями молотова" вышли против танков. Подвиг Героев Сиреневой рощи пытаются замолчать, чтобы не стало очевидным предательство других – считают херсонские активисты.

Ахтем Чийгоз отмечает, что мы должны уже сейчас и сейчас отдать должное тем, кто еще в конце февраля - начале марта прошлого года взяли в руки оружие и пошли защищать Украину.

"Иногда даже без оружия эти герои встали в ряды терробороны – не ставя предварительных условий, не дожидаясь оформления. Пошли выполнять приказ в защиту Херсона, и многие героически погибли", – говорит народный депутат.

Он отмечает, что их семьи не могут получить выплаты, их командиры не могут представить погибших героев к государственным наградам, их даже нельзя перезахоронить с воинскими почестями.

"Мы сейчас говорим о героях обороны Херсона, павших в Сиреневой роще, но подобные случаи игнорирования памяти защитников, наверное, есть и в других регионах. Из-за хаоса первых дней фамилии не успели даже внести в списки батальонов терробороны, которые, конечно, нужно было формировать не когда уже враг ворвался на нашу землю, а заранее, к чему призывала "Европейская Солидарность", – напомнил Чийгоз.

"Наша команда получает десятки жалоб от семей погибших в первые дни вторжения участников ТРО, которые не могут достойно почтить память своих родных. Поэтому мы инициировали законопроект, которым предлагаем предоставить погибшим бойцам ТРО статус участников боевых действий, предоставить возможность их представления в государственные награды. и военных почестей. А их семьям – обеспечить социальную защиту", – сообщил Ахтем Чийгоз.

Подвиг Героев Сиреневого парка соразмерен Героям Крут, убежден Петр Порошенко.

"Их расстреляли, от некоторых в прямом смысле не осталось ничего, кроме памяти их близких. И об этом до сих пор молчат, потому что сдача Херсона – неудобная тема", – написал Порошенко в Facebook.

Как известно, Петр и Марина Порошенко в прошлом году объявили конкурс на проект памятника героям Сиреневой рощи.

"Я хочу предостеречь всех – и заангажированных представителей местных властей, и местных коллаборантов, и глупых клерков от разных служб: если вы еще раз попытаетесь унизить, и тем более угрожать воинам-защитникам Херсона, пережившим оккупацию активистам мы найдем силы их защитить И думаю, результат вам не понравится. Напомню – они не побоялись почти с голыми руками выступить против россиян, и своих гнид тоже не побоятся. Подумайте об этом. А еще о том, что нарушать принцип единства сегодня – это в первую очередь вредить стране ", – предостерег Порошенко.