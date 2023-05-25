Эвакуации культурных ценностей за границу не было – Ткаченко

Эвакуации украинских культурных ценностей за границу не происходило. Речь идет о выставках работ украинцев в Европе.

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Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона "Единые новости". Он подчеркнул, что все работы вернутся в Украину.

Ткаченко отметил, что именно сейчас проходит выставка в Кракове работ Пинзеля (Иван Пинзель – галицкий скульптор второй половины XVIII в., представитель барокко и позднего рококо – Ред.).

"Есть выставки в Литве, есть выставки, которые в ближайшее время откроются в Лувре, у других странах. Это выставки, это не эвакуация", – сказал министр.

Как известно, Ткаченко вместе с коллегами из Польши и Литвы Петром Глинским и Симонасом Кайрисом подписали декларацию "Люблинского треугольника". Она предусматривает поддержку Украины в различных международных форматах для защиты ее культурного наследия и ценностей, обмен знаниями, поддержку украинских художников и культурных специалистов, содействие обновлению Украины и созданию Европейского фонда для защиты и восстановления культурного и креативного сектора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в английском городе Ливерпуль, который в этом году принимает Евровидение, памятник адмиралу Горацио Нельсону обложили мешками с песком. Это сделали в знак солидарности с Украиной.

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