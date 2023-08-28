'Это тяжелая потеря для всех': на фронте погиб защитник из Львова, побратимы пообещали отомстить. Фото

На войне с агрессором погиб молодой офицер ВСУ Андрей из Львова, защищавший родную землю с начала полномасштабного российского вторжения. Защитник был обручен, но его мечтам о собственной семье не суждено было сбыться.

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Герой погиб в середине августа, о тяжелой потере известил его побратим Станислав Янченко. В Facebook опубликовали фото мужественного воина, отдавшего за Украину свою молодую жизнь (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Раньше я не мог об этом говорить, теперь… Это очень болезненно, я очень тяжело воспринял случившееся, как и вся наша бывшая 3-я рота 10-го ОСБ (10-й отдельный стрелковый батальон войск теробороны в составе Львовского областного ТЦК и СП. – Ред.), которого больше нет", – написал военнослужащий.

По его словам, с Андреем они служили вместе с первых дней марта 2022 года. Это был хороший офицер, всегда на позитиве, без лишних вопросов готовый выполнить свою работу.

На войне воин прошел большой путь, участвуя в освобождении Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Запорожья. Стал командиром взвода.

"Ахтырка, Хотень, Искрисковщина, Волфино, Покровское, Орехов и… до сих пор не могу все рассказать", – подчеркнул Янченко.

Андрея уважали и любили побратимы. Жизнь молодого воина оборвалась на фронте 15 августа, и для всех них его гибель стала тяжелой утратой. Защитники пообещали отомстить за Героя.

Из соцсетей погибшего защитника, где он подписан как Andriy Kharkiv, известно, что парень был выпускником Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работал в начальной школе №8 им. Леси Украинки (с украинским языком преподавания) в городе Бартошице северо-восточной Польши. У защитника осталась невеста.

"Больно. Сочувствую родным, хотя понимаю, что это никак не поможет. Я просто не знаю, что еще сказать, слова не помогут... Это тяжелая потеря... RIP, брат, за тебя уже отомстили и будут мстить дальше. За всех наших ребят время расплаты наступит неизбежно!" – подытожил побратим Героя.

Как сообщал OBOZREVATEL, защищая Украину на восточном фронте, в бою с врагом погиб молодой воин ВСУ Дмитрий Марчук из Волынской области. Его жизнь оборвалась в День Независимости на 26-м году.

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