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"Это тяжелая потеря для всех": на фронте погиб защитник из Львова, побратимы пообещали отомстить. Фото

Марина Лисничук
Общество
3 минуты
5,2 т.
'Это тяжелая потеря для всех': на фронте погиб защитник из Львова, побратимы пообещали отомстить. Фото

На войне с агрессором погиб молодой офицер ВСУ Андрей из Львова, защищавший родную землю с начала полномасштабного российского вторжения. Защитник был обручен, но его мечтам о собственной семье не суждено было сбыться.

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Герой погиб в середине августа, о тяжелой потере известил его побратим Станислав Янченко. В Facebook опубликовали фото мужественного воина, отдавшего за Украину свою молодую жизнь (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Раньше я не мог об этом говорить, теперь… Это очень болезненно, я очень тяжело воспринял случившееся, как и вся наша бывшая 3-я рота 10-го ОСБ (10-й отдельный стрелковый батальон войск теробороны в составе Львовского областного ТЦК и СП. – Ред.), которого больше нет", – написал военнослужащий.

"Это тяжелая потеря для всех": на фронте погиб защитник из Львова, побратимы пообещали отомстить. Фото

По его словам, с Андреем они служили вместе с первых дней марта 2022 года. Это был хороший офицер, всегда на позитиве, без лишних вопросов готовый выполнить свою работу.

"Это тяжелая потеря для всех": на фронте погиб защитник из Львова, побратимы пообещали отомстить. Фото

На войне воин прошел большой путь, участвуя в освобождении Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Запорожья. Стал командиром взвода.

"Это тяжелая потеря для всех": на фронте погиб защитник из Львова, побратимы пообещали отомстить. Фото

"Ахтырка, Хотень, Искрисковщина, Волфино, Покровское, Орехов и… до сих пор не могу все рассказать", – подчеркнул Янченко.

"Это тяжелая потеря для всех": на фронте погиб защитник из Львова, побратимы пообещали отомстить. Фото

Андрея уважали и любили побратимы. Жизнь молодого воина оборвалась на фронте 15 августа, и для всех них его гибель стала тяжелой утратой. Защитники пообещали отомстить за Героя.

"Это тяжелая потеря для всех": на фронте погиб защитник из Львова, побратимы пообещали отомстить. Фото

Из соцсетей погибшего защитника, где он подписан как Andriy Kharkiv, известно, что парень был выпускником Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работал в начальной школе №8 им. Леси Украинки (с украинским языком преподавания) в городе Бартошице северо-восточной Польши. У защитника осталась невеста.

"Это тяжелая потеря для всех": на фронте погиб защитник из Львова, побратимы пообещали отомстить. Фото

"Больно. Сочувствую родным, хотя понимаю, что это никак не поможет. Я просто не знаю, что еще сказать, слова не помогут... Это тяжелая потеря... RIP, брат, за тебя уже отомстили и будут мстить дальше. За всех наших ребят время расплаты наступит неизбежно!" – подытожил побратим Героя.

"Это тяжелая потеря для всех": на фронте погиб защитник из Львова, побратимы пообещали отомстить. Фото
"Это тяжелая потеря для всех": на фронте погиб защитник из Львова, побратимы пообещали отомстить. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, защищая Украину на восточном фронте, в бою с врагом погиб молодой воин ВСУ Дмитрий Марчук из Волынской области. Его жизнь оборвалась в День Независимости на 26-м году.

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