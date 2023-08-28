Ему навсегда будет 25: в бою с врагом в День Независимости погиб защитник с Волыни. Фото

Защищая Украину на восточном фронте, в бою с врагом погиб молодой воин ВСУ Дмитрий Марчук из Волынской области. Его жизнь оборвалась в День Независимости.

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Защитнику было всего 25. О потере сообщила Подгайцевская громада (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Дмитрий Николаевич Марчук был родом из села Струмовка Луцкого района. В ряды ВСУ его призвали в апреле 2022 года.

Он командовал зенитно-ракетным взводом десантно-штурмового батальона. Свой последний бой 25-летний солдат принял на Донетчине – погиб 24 августа во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новомихайловка Марьинской громады.

В громаде отметили, что воин был верен воинской присяге и отдал свою молодую жизнь в бою за Родину, проявив стойкость и мужество, принимая непосредственное участие в обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства из-за военной агрессии российского оккупанта.

"Выражаем соболезнования родным и близким Героя Марчука Дмитрия Николаевича. Склоняем головы, чествуя светлую память Героя", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину пал защитник Александр "Физрук" Бронников. Выпускник Харьковской государственной академии физической культуры, увлекавшийся баскетболом, погиб смертью Героя.

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