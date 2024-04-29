'Это регулярная практика': в МИД прокомментировали пересмотр ограничений определенных прав человека

В Министерстве иностранных дел Украины разъяснили ситуацию с пересмотром ограничений определенных прав человека. Там отметили, что еще с 2015 года наша страна регулярно информирует международные организации об отступлении от обязательств по соблюдению прав и основных свобод человека.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, опубликованном на сайте министерства. Началось это из-за вооруженной агрессии России против Украины.

"МИД Украины периодически и на регулярной основе направляет международным организациям подготовленную Министерством юстиции Украины информацию об отступлении от обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод и по Международному пакту о гражданских и политических правах", – отметили в МИД.

В ведомстве продолжили это делать с февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ и в нашем государстве было введено военное положение.

"Информирование осуществляется на регулярной основе после продления срока действия военного положения в Украине. В апреле 2024 года Украина в очередной раз уточнила перечень существующих ограничений и уменьшила его", – говорится в сообщении.

Это информирование стало уже двадцатым с 2015 года, отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Власти Украины подали в Совет Европы заявление о временном частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Речь идет об ограничении свободы передвижения граждан, осмотре вещей и принудительном изъятии имущества на нужды государства в условиях военного положения.

– После того, как эту новость активно начали обсуждать в сети, министр юстиции Денис Малюска объяснил, что так поступают все страны, ведущие войну. А в апреле 2024-го украинское правительство в очередной раз уточнило перечень имеющихся ограничений и сократило его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!