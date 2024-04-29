"Это не ноу-хау": министр юстиции объяснил, что означает пересмотр ограничений определенных прав человека

Украина отправила в Совет Европы письмо о временном частичном отступлении от Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) практически сразу после введения военного положения в 2022 году. Так поступают все страны, ведущие войну.

А в апреле 2024-го правительство в очередной раз уточнило перечень существующих ограничений и сократило его. Ситуацию объяснил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook 29 апреля.

Он подчеркнул: уведомление о возможности ограничений определенных прав – это часть наших международных обязательств (подобные сообщения направляются еще с 2015 года).

"Это не ноу-хау – так поступают все страны, ведущие войну (кроме РФ, конечно, у них с правами человека всегда плохо)", – написал глава Минюста.

Недавнее уведомление, направленное в Совет Европы, актуализировало информацию и сократило список возможных ограничений. Периодический пересмотр сообщений – это еще одно международное обязательство государства.

Малюська заявил, что "Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот – пересмотрела и забрала оговорки относительно ограничения определенного набора прав".

Как писал OBOZ.UA, в документе, который получил Совет Европы, отмечается, что военное командование Украины (в рамках временных ограничений конституционных прав и свобод граждан) может осуществлять ряд правовых мероприятий. Статья 15 ЕКПЧ указывает на законность введения ограничений конституционных прав граждан в военное положение.

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