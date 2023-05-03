'Это просто ниже дна': в сети подняли на смех акцию 'Бессмертный полк' в Конго

В сети высмеяли акцию "Бессмертный полк", которую на днях провели в Демократической Республике Конго. Увидев, как местное население заставили петь "Катюшу", комментаторы отметили, что это событие – "ниже плинтуса, как всегда".

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Об этом украинцы написали в комментариях к сообщению OBOZREVATEL в Facebook. Кто-то из них предположил, что жители этой африканской страны станут следующими, кого россияне приедут "спасать".

"Бедное Конго", "Бедные конголийцы! Скоро Пригожин и их мобилизует на пушечное мясо", – добавляли в сети.

"Дурдом отдыхает", "Горстка придурков, погрязших в прошлом веке!", "Видимо не читали, что СССР уже нет", "Весеннее обострение", "Это просто ниже дна", "Египетский оркестр отдохнул", "Неужели москали и туда залезли?" – прокомментировали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Демократической Республике Конго провели акцию "Бессмертный полк". Местное население заставили идти маршем и петь песню "Катюша".

Шествие организовало посольство страны-агрессора РФ.

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