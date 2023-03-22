'Это преступление против Украины': в ВСУ предупредили об ответственности администраторов ТГ-каналов, фиксирующих движение вражеских дронов и ракет

В Воздушных силах предупредили об ответственности администрации Telegram-каналов, сообщающих в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов. Таким образом они предоставляют врагу информацию о расположении украинского ПВО и его слабых местах.

Видео дня

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. "Выставлять скриншоты и сообщать в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов – запрещено", – подчеркнул он.

По его словам, Telegram-каналы, информирующие о конкретном движении ракет и "шахедов", нуждаются в особом контроле.

"Вы видите, какое количество Telegram-каналов сейчас создано. Кто их контролирует, это чрезвычайно важный вопрос, он в конечном счете по состоянию на данный момент нуждается в особом контроле. Речь идет не об официальных ТГ-каналах руководителей, а информирующих о движении вражеских ракет, "Шахедов" и т.д." – отметил Игнат.

Он добавил, что в ближайшее время относительно авторов таких каналов, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого.

"Потому что некоторые телеграмм-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА и ракет, есть скриншоты из системы "Вираж планшет", как они их получают это еще отдельный разговор. На тех скриншотах указывается время и место нахождения (вражеских) дронов или их исчезновение с радаров. Хочу предупредить администраторов этих ТГ-каналов, что это – преступление против Украины, информирование врага. Будут приниматься определенные меры, материал передан в соответствующие органы", – пояснил спикер.

Напомним, в ночь на 22 марта Россия устроила ночную атаку дронами на Украину. В ряде областей сработали силы ПВО. Им удалось уничтожить 16 из 21 запущенного россиянами иранского дрона-камикадзе. Однако 5 беспилотников достигли целей.

В частности, попадание зафиксировано в городе Ржищев Киевской области. Там "шахеды" разрушили 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, в котором по прилету вспыхнул пожар. На 11:00 22 марта в полиции Киевщины заявили о по меньшей мере 4 погибших и 7 раненых, среди них 11-летний ребенок.

Всего за сутки РФ атаковала 121 населенный пункт в 11 регионах нашего государства. На 9 часов утра было известно о по меньшей мере 14 человек, которых убила РФ за последние 24 часа. Также повреждены 42 объекта инфраструктуры.