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"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

Мария Шевчук
Общество
7 минут
528
'Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать': интервью с режиссером 'Лучшего босса'

Режиссер Фернандо Леон де Араноа хорошо известен своей криминальной драмой "Эскобар" о печально известном наркобароне. Его фильмы показывались на кинофестивалях так называемой "Большой пятерки": на "Санденсе", "Берлинале", в Каннах, Торонто и Венеции.

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"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"
"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

6 июля в украинский прокат выходит его новая комедия "Лучший босс". Главную роль играет оскароносный Хавьер Бардем ("Дюна", "Пираты Карибского моря: Месть Салазара", "Старикам здесь не место"). Эта лента рассказывает о харизматичном бизнесмене, который неустанно работает ради благосостояния сотрудников... или ради престижного приза. Чтобы выиграть эту награду, его компания должна добиться идеальных результатов. Однако проблемы, как назло, возникают одна за другой.

В интервью Obozrevatel режиссер рассказывает о тонкостях создания трагикомедии, своем взгляде на юмор и о том, какое кино может стать вечным.

"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

– Как бы вы описали главного героя вашей комедии?

– Искусный, волшебный и манипулятивный. "Лучший босс" – это человек, который своим пальцем жмет на весы, кукольник, тянущий за ниточки всего этого спектакля.

"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

Бланко – харизматичный персонаж, искусный игрок, беззастенчиво вмешивающийся в личную жизнь своих работников, чтобы повысить производительность компании, переступает все этические пределы и не оглядывается назад. Персонаж, к которому мы можем ощутить эмпатию, невзирая на его беспринципный характер. Возможно, это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать.

– То есть вы видите Бланко как определенного антигероя, но не главного злодея этой ленты?

– Бланко играет главную роль в этой трагикомической истории изношенной трудовой экосистемы, без героев или злодеев, далекой от всякого манихейства.

Это язвительная комедия, темно-серая, почти черная. Острый взгляд на личные и профессиональные отношения в семейном бизнесе, где работают около сотни работников.

"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

– "Лучший босс" имеет общие черты с другой вашей лентой – "Понедельники на солнце", расскажите немного об этом.

– "Лучший босс" – это своего рода противоположный взгляд на "Понедельники на солнце", его более темный обратный ракурс.

В первом фильме речь идет о безработице, в то время как "Лучший босс" описывает нестабильный ландшафт трудоустройства, при этом используя схожие эстетические решения и нарративные приемы: это повествование, состоящее из многих историй, своеобразный хор, чьи голоса взаимодействуют и извращенно переплетаются из-за манящей фигуры Бланко.

– В ленте явно читается определенная манифестация, критика капитализма и современных предприятий. Какие еще смыслы вы закладывали в свой фильм?

– "Лучший босс" – это портрет деперсонализации и ухудшения трудовых отношений, пейзаж времени, когда такие устаревшие понятия, как солидарность, этика или общее благо, кажется, были стерты с карты трудоустройства, только чтобы быть замененными логикой прибыли и нестабильности.

Сквозным образом в фильме являются весы – это универсальная метафора справедливости, которая обрамляет целое: Бланко во что бы то ни стало пытается восстановить финансовый баланс своей компании, даже если это означает, что ему придется замарать руки.

"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

– Что для вас как режиссера важно транслировать в своих фильмах?

– Я считаю, что сложное и художественно амбициозное кино возможно. Кино, которое оставляет след о том, кем мы являемся, о моменте времени, в котором мы живем. Но которое в то же время веселит, интригует и трогает нас, делает это с юмором, иногда даже легкомысленно, с остротой, но при этом не отказывается от привлечения зрителя, правды или поэзии. Кино, изучающее корни того, кем и чем мы являемся, в поисках гипотезы о том, кем мы однажды станем. Кино с открытым окном на улицу, рассказывающее о происходящем там, на тротуарах страны, в которой мы живем, в наших домах, в наших спальнях, на наших рабочих местах.

"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

– "Лучший босс" является вашей первой общей работой с оператором Пау Эстеве. Как проходило это сотрудничество? Как вы находили визуальные решения?

– Визуально "Лучший босс" – это поиск прозрачного ощущения реальности, но при этом без отказа от яркого утонченного образа. Операторская работа Пау Эстеве изящно показывает холодный индустриальный гобелен, на котором изображено и подчеркнуто тепло героев и их конфликты.

Язык камеры, изначально симметричный, горизонтальный и гармоничный – отражение идеального баланса, которого достиг Бланко в своей личной жизни и на своей фабрике, среди своих рабочих. Но впоследствии она становится более динамичной и нестабильной. Кружение камеры в руке заменяет горизонтальность начальных кадров, сопровождая дрейф нашего главного героя.

"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

– К этой же динамике вы стремились и в музыкальном оформлении?

– Да, музыкальное сопровождение фильма также это делает. Сначала он игривый и дружелюбный, казалось бы, легкий, но впоследствии он раскрывается, снимает маску, так же как и Бланко. Саундтрек от Зельтии Монтес – это отличная музыкальная адаптация моего сценария, вторая кожа фильма, передающая комплексность его тона, его сложный баланс.

"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

– Как вы работали с локациями? Что для вас было главным фокусом при подборе окружения?

– Действие происходит на промышленной периферии провинциального города, в его горизонтальном ландшафте серых, безразличных индустриальных массивов. На центральном складе фабрики, в мастерских, в окружении черной резины и стали. Среди грохота тяжелой техники, в которой трудятся мужчины и женщины в защитных наушниках. На складах и товарных погрузочных платформах, цементных рампах, поддонах и шарнирных грузовиках.

Но по другую сторону находится мужчина, которому больше нечего терять, – герой, которого уволили с завода. Он расположился перед постройками, где когда-то было его рабочее место, и это ставит под угрозу планы "лучшего босса". Яркие цвета транспарантов и его палатки нарушают серую монотонность фабричного ландшафта, его воображаемое равновесие.

"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

– Что для вас хороший юмор?

– Лучший юмор – тот, который лучше противостоит течению времени и преодолевает границы, – он возникает в результате драмы, он говорит нам о человеческой природе.

В фильме это исходит от этого уволенного отчаявшегося человека, выкрикивающего плохо рифмованные лозунги каждый раз, когда его бывший босс заходит и выходит с фабрики. В этом есть хрупкость, вынужденное одиночество, трагическая ясность. В определенных сценах юмор может возникать из-за нежности: например, этот демонстрант – по другую сторону баррикад от охранника фабрики, но тайно они вместе пьют кофе и общаются.

"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

– То есть хороший юмор неотделим от трагедии?

– В безнравственности босса, в его интригах и излишествах тоже есть юмор, ведь первой жертвой своих поступков всегда становится сам.

Бланко не получится выйти "сухим из воды" из-за своих поступков. Фильм становится все более мрачным с каждым новым решением, которое принимают герои. И потому, сохраняя юмор, последний акт этой истории становится триллером, а затем трагедией.

Из всех трудностей, с которыми мы столкнулись, наверное, подбор правильного тона был самым рискованным. Юмор и боль: точная мера на каждой чаше весов.

"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"

– Как бы вы кратко описали ленту?

– Ревность, насилие, предательство, власть, вассалитет, соперничество, месть, амбиции, секс и даже смерть – все великие темы классической трагедии вписываются в запутанную паутину интересов, мелочности и амбиций маленькой компании-производителя весов, которая может существовать как в маленьком провинциальном городке, так и вообще где угодно. Об этом наша история.

"Это портрет того, кем мы являемся, или того, кем мы боимся стать": интервью с режиссером "Лучшего босса"