'Это не всегда человек в наручниках': в СБУ рассказали, как перевербовывают российских агентов и с какой целью

В течение прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 вражеских агентов, часть из которых смогла перевербовать. В таком случае предатели могут не попасть на скамью подсудимых – спецслужба использует их по-другому, чтобы дезинформировать врага и как-то повлиять на него.

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Об этом в интервью в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром" рассказал глава СБУ Василий Малюк. Он отметил, что в определенные моменты информаторы оккупантов подвергаются "перешнуровке" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Для себя нужно понимать, что вражеский агент – это не всегда человек в наручниках на скамье подсудимых", – отметил Малюк, подчеркнув, что если человек подвергается вербовке, то СБУ обычно пытается использовать его в своих целях.

Хотя, как отметил глава СБУ, есть и те, кто получил от 13 до 15 лет лишения свободы, согласно украинскому законодательству, за государственную измену.

Среди задержанных российских агентов за прошлый год Малюк назвал кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука и руководителя сети вражеских агентов по прозвищу "Профессор" из Одессы, члены которой собирали информацию о военных и стратегических объектах на территории всей Украины.

Напомним: накануне стало известно, что СБУ задержала информатора РФ, который шпионил по позициям Сил обороны на юге. Им оказался житель Николаева. По указанию оккупантов он обходил территорию города и близлежащих окрестностей и скрыто снимал объекты Сил обороны.

В первую очередь захватчиков интересовали локации украинских войск, количество личного состава и вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Малюк сообщил, что в РФ уже арестовали более 20 человек, обвиняемых в соучастии в организации взрыва на Крымском мосту. Это был важный логистический путь, который нужно перерезать;

– также Малюк дал советы жителям временно оккупированных территорий относительно того, как им не стать коллаборантами. В первую очередь нужно максимально дистанцироваться от врага.

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