Нужно максимально дистанцироваться от врага: в СБУ рассказали, как не стать коллаборантом

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк дал советы жителям временно оккупированных территорий по поводу того, как им не стать коллаборантами. В первую очередь нужно максимально дистанцироваться от врага.

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Об этом Малюк сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Также он посоветовал не предоставлять захватчикам никакой информации, не помогать им продуктами питания и не давать возможности расквартироваться у себя дома.

Однако, подчеркнул глава СБУ, в случае, если человека на оккупированной территории заставляют что-то делать под дулом автомата, это уже другая ситуация. Потом, после деоккупации, для квалификации действий его будет иметь значение, добровольно или по принуждению человек совершал какие-либо действия.

"И если к ним зашли с автоматом, а он без автомата, наш гражданский человек, и без соответствующего боевого опыта, который не может адекватно отреагировать, то понятно, что он вынужден впустить их и дать возможность проверить дом", – сказал Малюк.

Он также пояснил, что работа врачей и коммунальщиков на временно захваченных РФ территориях не считается коллаборационизмом. Это работает, пока человек не выполняет для оккупантов другие функции, кроме своих рабочих обязанностей.

"Часто люди задаются вопросами, что якобы есть там какие-то юридические коллизии по квалификации соответствующих действий...Врачи и коммунальщики не подпадают под ответственность за совершение таких преступлений, если врач просто оказывает помощь, а коммунальщик просто подметает улицу, а не выполняют при этом какие-то административные функции для врага или там подняли триколор", – отметил глава спецслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в деоккупированном Херсоне Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионных мероприятий задержала работавшую на ФСБ медсестру. Коллаборантка "сливала" захватчикам личные данные украинских военных.

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