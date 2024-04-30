Это не противоречит Конституции: юрист объяснил пересмотр ограничений определенных прав человека

Украина в начале апреля обратилась к генеральному секретарю Совета Европы по поводу приостановки отдельных положений Европейской конвенции по правам человека, под что в частности подпадает ограничение выбора места жительства. Это не противоречит Конституции Украины.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал адвокат Олег Горбачев. Он напомнил, что статья 64 Конституции предусматривает, что в условиях военного положения могут быть ограничены некоторые конституционные права граждан Украины.

"В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55 , 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 этой Конституции", – сказано в этой статье.

По словам юриста, невозможно одновременно хотеть выиграть развязанную Россией войну и не прибегать к определенным ограничениям прав и свобод гражданина со стороны государства. В других вооруженных конфликтах, предшествовавших нашей войне, такие меры применялись и в той или иной мере права граждан ограничивались, отметил Горбачев.

"Поэтому это не впервые и нужно это понимать, поскольку действительно это очень большая война и очень тяжелые времена, поскольку Российская Федерация продолжает свои наступательные действия и нужно как-то их сдерживать, соответственно должен быть человеческий потенциал, должны быть люди на фронте. Поэтому здесь государство можно понять, поскольку, чтобы выиграть эту войну, нужны в первую очередь люди, и не только оружие", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Власти Украины подали в Совет Европы заявление о временном частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Речь идет об ограничении свободы передвижения граждан, осмотре вещей и принудительном изъятии имущества на нужды государства в условиях военного положения.

– После того, как эту новость активно начали обсуждать в сети, министр юстиции Денис Малюська объяснил, что так поступают все страны, ведущие войну. А в апреле 2024-го украинское правительство в очередной раз уточнило перечень имеющихся ограничений и сократило его.

– В МИД Украины проинформировали, что еще с 2015 года наша страна регулярно информирует международные организации об отступлении от обязательств по соблюдению прав и основных свобод человека. Началось это из-за вооруженной агрессии России против Украины.

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