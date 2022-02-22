Это наша земля, мы ее не отдадим: украинцы ответили на угрозы Путина

Речь президента Владимира Путина, которую он экстренно ––произнес в связи с признанием самопровозглашенных республик на территории ОРДЛО, содержала в себе немало вполне конкретных угроз по отношению к Украине. Однако в социальных сетях подобные "вбросы" не убавили желающих оборонять родную землю от армии оккупантов, напротив, лидеру Кремля гарантируют вполне ощутимые потери.

OBOZREVATEL собрал различные мнения украинцев, которые немедленно отреагировали на заявление Путина, считающего создание Украины целиком заслугой коммунистической России.

"Даже не мечтай, дед! Никто тебе не позволит захапать независимые украинские территории. Мы мирный народ, но если нас задеть, то будем сражаться за свои дома и семьи!", – пишут пользователи под трансляцией из Москвы на YouTube.

"Я думаю, только глухой не услышал от карлика понятного заявления о желании воевать. Ну попробуй, раз такой смелый, даже не рассчитывай, что получится так просто как с Донбассом", – обратились к Путину отважные подписчики.

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"Наша армия в разы окрепла и возросла. Теперь оккупантами будем удобрять прекрасные черноземы", – вторит им соотечественник.

Реакция последовала и от публичных людей, известных своими острыми, но патриотическими высказываниями.

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