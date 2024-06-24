'Это наша история, которую должен знать мир': более 5 тысяч человек посетили выставку 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В Киеве состоялась выставка "Голоса", которая открыла мультимедийное офлайн-пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. За три месяца выставку, которая проходила в Музее истории города Киева, посетили более 5 тысяч человек. Среди них представители международных СМИ и организаций, украинские журналисты и деятели культуры, киевляне и гости столицы. Первый сезон завершен.

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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшее в мире собрание историй о войне в Украине, содержащее уже более 110 тысяч рассказов из первых уст. Многомерная экспозиция была создана, чтобы раскрыть глубину и силу живых человеческих историй.

"Это хорошая экспозиция. Она передает настроение. Все показано так, как было, ведь не все были в эпицентре событий и видели своими глазами всю картину вживую. Перенос этих событий в другую плоскость – это важная работа, которую проделали создатели выставки", – поделился впечатлениями Евгений Малолетка, фотокорреспондент, соавтор оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе".

"Выставка впечатляет. Она заставила сжиматься сердце. Важно, чтобы такие выставки проходили, ведь это то, что нельзя увидеть в интернете или по телевидению. Это вызывает безумные эмоции, которые и делают человека человеком", – отметил Дмитрий Гордон, известный украинский журналист и телеведущий.

"Мы не могли сдержать слез. Много эмоций – отчаяния, сострадания, несправедливости, ярости... Эту выставку нужно показывать во всех столицах Европы, всем иностранцам, чиновникам, тем, кто уже устал, живет в другой реальности. Она сверхважная! Это наша история, которую не переписать", – подчеркнул Павел Зибров, певец, Народный артист Украины.

В рамках выставки "Голоса" также состоялся ряд публичных интервью как часть цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Спикеры и участники говорили о важности памятования и донесении мира правды о том, что переживает Украина. Интервью и новости выставки – на портале.

Министерство культуры и информационной политики Украины выразило благодарность Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова за весомый вклад в сохранение национальной памяти Украины через сбор, хранение и распространение свидетельств жителей Украины о войне, в частности в рамках выставки "Голоса", и рекомендовало выставку к показу в Европе и США.

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