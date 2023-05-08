'Это может только навредить': украинцев призвали не публиковать информацию о пропавших без вести

Граждан Украины настоятельно просят не публиковать информацию в социальных сетях о людях, которые считаются пропавшими без вести. Вместо этого рекомендуется немедленно обращаться за помощью к Уполномоченному и другим соответствующим ведомствам в случае потери связи с человеком.

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Об этом сообщается в заявлении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий. Выдача личных данных пропавших военных может только навредить ситуации.

"Родные пропавших без вести хватаются за любой шанс разыскать близких, в том числе публикуют сообщения в социальных сетях и телеграмм-каналах. При этом указывают персональные данные, что может навредить их близким", – сообщили в Минреинтеграции.

Уполномоченный из пропавших без вести обратился к обществу с просьбой соблюдать элементарную информационную безопасность. В частности:

не выставлять фото в военной форме;

не указывать номера частей;

звание;

и остальные персональные данные.

Если вы потеряли связь с кем-то, то рекомендуется немедленно обратиться за помощью к соответствующим ведомствам и организациям, которые занимаются поисками и спасением пропавших без вести людей. Важно действовать оперативно и сообщать все известные данные, которые могут помочь в поисках пропавшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2 мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. Он будет содержать данные относительно украинцев, судьба и местонахождение которых неизвестно, что будет способствовать поиску людей.