В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести: подробности

Со 2 мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. Он будет содержать данные относительно украинцев, судьба и местонахождение которых неизвестно, что будет способствовать поиску людей.

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Также благодаря реестру нетрудоспособные родственники без вести пропавших граждан смогут оформить выплаты по потере кормильцев. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным МВД, в настоящее время в Украине считаются пропавшими без вести во время боевых действий около 23 тысяч человек.

В Минреинтеграции отметили, что со 2 мая стартует внесение данных о пропавших без вести украинцах в Единый реестр. Он разработан Министерством внутренних дел в сотрудничестве с Уполномоченным по пропавшим без вести и рядом других причастных к поиску людей ведомств.

"В реестре будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица. Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц без вести пропавшими или оглашения умершими, а также другие данные, которые будут способствовать розыску лица", – говорится в сообщении.

Немного облегчит жизнь этот Единый реестр и родственникам украинцев, судьба которых неизвестна. Через месяц после внесения указанных данных в реестр они смогут получить выписку, подтверждающую статус пропавшего. А это выдержка, в свою очередь, дает гражданам право обратиться в Пенсионный фонд для оформления пенсии по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи.

Для получения выписки из реестра относительно пропавших без вести нужно обратиться в МВД обычной или электронной почтой, предоставить копии документов, удостоверяющих личность и степень родства с пропавшим человеком.

Но самое главное – Единый реестр пропавших без вести повысит эффективность их розыска, ведь искать граждан будут все ведомства в тесном сотрудничестве.

"Наличие централизованной информации о пропавших без вести поможет наладить более эффективную розыскную работу. Лишь взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно быстрее разыскать пропавших лиц", – подчеркнул Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Напомним, между тем в России упростили признание погибших и пропавших без вести. Теперь такими будут считать тех, чье местонахождение неизвестно в течение полугода.

В то же время, как жалуются российские оккупанты, подобное признание мало чем поможет семьям ликвидированных захватчиков. Ведь РФ не выплачивает компенсаций семьям пропавших без вести солдат. А при прямом попадании снаряда или элементарного нежелания россиян забирать тела своих убитых признание факта гибели захватчиков существенно усложняется.