''Это мощное усиление для ВМС'': Резников показал вертолет Sea King, который Украина получила от Британии. Видео

Украина получила вертолеты Sea King, которые в качестве военной помощи передала Британия. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что это мощное усиление для Военно-морских сил ВСУ.

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Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Глава Минобороны также опубликовал видео полета вертолета.

"Sea King Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет продолжать расти", – отметил Резников.

Добавим, что вертолеты Sea King ранее использовали Королевские военно-воздушные силы и Королевский флот. Sea King была разработана американской компанией Sikorsky. Это первый в мире вертолет-амфибия, который может садиться на воду.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство отправит в Украину еще 600 ракет Brimstone. Также Лондон планирует передать Украине эскадрилью главных боевых танков Challenger 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Британии вместе с 14 танками Challenger 2 и САУ AS90 передаст Украине две сотни единиц бронетехники. Это вооружение является частью рекордного пакета помощи от Лондона Киеву, о котором было объявлено 16 января.

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