Британия отправит в Украину еще 600 ракет Brimstone, – Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство отправит в Украину еще 600 ракет Brimstone. Также Лондон планирует передать Украине эскадрилью основных боевых танков Challenger 2.

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Кроме того, Великобритания направит не менее трех батарей дальнобойной тяжелой артиллерии AS-90 155 и несколько бронемашин, в том числе Bulldog. Об этом пишет газета The Guardian.

"Сегодня я могу сказать, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone на фронт, что будет невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя", – сказал Уоллес.

Он также добавил, что Великобритания будет работать с США и другими странами, "чтобы убедиться, что этот пакет правильно доставлен в Украину".

Кроме того, министр обороны рассказал, что в Британии стартовал очередной раунд базовой подготовки украинских солдат для отражения российской агрессии. Ожидается, что учения пройдут не менее 20 000 украинских солдат.

"Мы никуда не уйдем, господин Путин. Мы здесь надолго. Мы на стороне Украины. Вам нужно произвести перерасчет. Вам нужно внести изменения. Вам нужно покинуть Украину", – резюмировал Уоллес.

Напомним, член палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц призвала администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена предоставить дальнобойное вооружение Украине. Она подчеркнула, что следующие шесть месяцев будут иметь решающее значение в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швеции заявили о подготовке передачи военной помощи Украине, которая борется с российской агрессией. Воинам ВСУ поступят поступят десятки БМП и артиллерийские установки Archer, которые эксперты называют точным инструментом для нанесения "хирургических" ударов.

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