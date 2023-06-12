'Это крайне опасная операция': в ОК 'Юг' рассказали о спасении людей с левобережья Херсонщины

Операции по спасению людей с временно оккупированного берега Херсонской области, которое затопило из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции российскими террористами, проходят крайне сложно. Именно из-за значительной опасности они нуждаются в информационной тишине.

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Такое заявление сделала руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Об этом она сказала в эфире всеукраинского телемарафона.

"Самое главное, что нужно сейчас всем осознать, и в медийном поле в том числе, что спасение с того берега - это крайне опасная операция. Она пока не нуждается, а вопиющее требует абсолютной тишины, отсутствия какого-либо пиара. И даже вчерашний случай - должно было быть очень тихо, чтобы ничего не произошло. Слишком много внимания привлекается. Поверьте, те, кто работают над этим, делают свое дело", – сказала Гуменюк.

Следует отметить, что на правобережье Херсонщины подтопленными остаются 32 населенных пункта, на оккупированном левобережье – 14 городов и сел. На Херсонщине и Николаевщине подтверждена гибель 6 человек из-за наводнения, пропали без вести десятки, среди них семеро детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты мешают эвакуировать мирных жителей Херсонщины. В день теракта и после они обстреливали артиллерией Херсон, когда украинские спасатели и правоохранители вывозили людей из города.

Сами же захватчики никак не спасали население временно оккупированных городов и сел. Многим известны кадры, как женщина с двумя детьми на крыше дома в Олешках умоляли о помощи – им воду передали бойцы ВСУ из дрона, и именно украинские военные спасли семью из оккупированного и затопленного города.

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