'Это как система 'свой – чужой': супруги Порошенко посетили Книжный Арсенал. Фото

С Международного фестиваля "Книжный Арсенал" супруги Петр и Марина Порошенко принесли "где-то пять сумок" с книгами. Полсотни новинок украинских издательств пополнило библиотеку народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Алексеевича.

Это как система "свой – чужой", цитируют в "Евросолидарности" определение Петра Порошенко нынешнего писательско-издательского форума. По словам пятого президента Украины, "Книжный Арсенал" объединяет знакомых и незнакомцев через любовь к украинскому слову и веру в его непреодолимую силу.

Из полусотни новых книг Петр и Марина Порошенко приобрели 30, а 20 стали подарками супругам. Самой главной для себя Петр Порошенко назвал книгу со стихами, песнями и воспоминаниями об украинском поэте, общественном деятеле и близком друге, основателе ветеранской ОО "Res_Publika. Братья по Оружию" Глеба Бабича, погибшего на фронте.

"Мы успели издать книгу Глеба Бабича. Он не просто близкий друг нашей команды, нашей семьи. Это великий украинец, с большой душой, с большим сердцем. В июле мы будем собираться вместе, будут презентоваться книги Глеба и воспоминания о нем, в том числе и мои воспоминания. И если говорить, какая книга здесь была для меня самой важной, это она", – рассказал Петр Алексеевич.

По его словам, на этом фестивале "каждый найдет для себя пищу для ума и души, от книги о Теодоре Рузвельте и заканчивая пазлами о направлении движения русского корабля".

Порошенко также присоединился к акции поддержки находящихся в плену "азовцев".

Особая экспозиция Арсенала этого года посвящена книгам харьковского издательства Vivat, которое несколько дней назад разбомбили российские оккупанты. Напомним, что обгоревшие книги этого издательства приобрела и первая леди страны.

С одной стороны – это символ русского варварства. А с другой – символ надежды на возрождение. издателями, журналистами – это то, что делает Украину незыблемой", – считает Порошенко.

Утешением считает пятый президент Украины атмосферу фестиваля.

"Мы здесь все среди своих. Здесь есть те, с кем мы очень давно не виделись. Кто-то на фронте, кто-то в тылу. А сегодня книга с этими огромными очередями собрала нас всех на Книжном Арсенале. Это как система определения "свой – чужой" . Здесь со всеми здороваешься как с друзьями", – отметил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" призвал украинцев обязательно прийти, посмотреть на Книжный Арсенал и "получить мощный заряд украинства, заряд веры в победу, заряд борьбы за украинский язык и украинскую книгу".