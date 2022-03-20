Это геноцид: сбежавшие от российских бомб мариупольцы умирают от голода в оккупированных Мангуше и Мелекино, – глава Донецкой ОВА

Люди, которым удалось вырваться из наполовину уничтоженного россиянами Мариуполя, столкнулись с новой проблемой. Они убежали от обстрелов и бомбежек в Мангуш и Мелекино, которые сейчас временно под контролем РФ.

В этих населенных пунктах оккупационные власти не снабжают беженцев едой, тысячи мариупольцев буквально умирают там от голода. Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко написал в своем Telegram-канале.

"Российские оккупационные власти совершают геноцид украинского народа! Это – преступление против человечности!" – отметил чиновник.

Он обратился к оккупантам в Мангуше и Мелекино с требованием соблюдать правила ведения войны: обеспечить гражданских водой и едой, а также дать им возможность уехать из зоны, где продолжаются боевые действия

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Кириленко подчеркнул: Украина готова сама спасать своих граждан, от врага нужно только одно – открыть "зеленый коридор".

"Обращаюсь ко всем мировым лидерам – давите на Кремль! Не дайте погибнуть людям от голода!" – попросил глава Донецкой ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта в Украине из 10 запланированных гуманитарных коридоров сегодня сработало восемь человек. За сутки из горячих точек удалось спасти 6623 человека, большинство из них – это мирные жители, вырвавшиеся из Мариуполя.

В то же время стало известно, что российские оккупанты насильно вывезли несколько тысяч жителей Мариуполя на территорию России. Похищенных мариупольцев привозили в фильтрационные лагеря, где военные РФ проверяли их телефоны и забирали документы.

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