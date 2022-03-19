Верещук рассказала о работе гумкоридоров: оккупанты сорвали доставку помощи

В субботу, 19 марта, в Украине из 10 запланированных гуманитарных коридоров сегодня сработало восемь. 14 фур с гуманитарной помощью для городов Херсонской области не пропустили российские оккупанты.

Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Она сообщила, что за сутки из горячих точек удалось спасти 6623 человека.

Из Мариуполя в Запорожье за день выехали 4128 человек, из них 1172 – это дети. Кроме того, из Мангуша в Бердянск микроавтобусами перевезли еще почти 500 мариупольцев.

Видео дня

Сейчас украинская сторона работает над организацией транспорта для вывоза мариупольцев из Портовского, Мелекино и Никольского.

В Киевской области эвакуировали 500 человек из села Бервица, 320 – из Бучи, а еще 1000 – из поселка Богдановка. В то же время из Бородянки не удалось вывезти людей, потому что оккупанты начали обстреливать город, эвакуацию оттуда продолжат завтра.

В Луганской области спасли 160 человек из Лисичанска, еще 160 – из Северодонецка, 45 – из Рубежного, а еще 310 из Попасной. В эти города также удалось привезти гуманитарную помощь с лекарствами и продуктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала вторжения российских оккупантов из горячих точек спасли уже более 180 тысяч украинцев. Это стало возможным благодаря работе гуманитарных коридоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!