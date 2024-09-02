УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Это доказательство стойкости нашего народа": Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото

Лилия Рагуцкая
Общество
3 минуты
372
'Это доказательство стойкости нашего народа': Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото

Несмотря на войну и очередную массированную атаку РФ, Украина 2 сентября начинает новый учебный год. Несмотря на все испытания, миллионы украинских детей сегодня снова сядут за школьные парты.

Видео дня

С праздником и маленьких украинцев и их родителей и учителей поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что то, что страна живет, а новые поколения продолжают приобретать знания даже под обстрелами и в бомбоубежищах, является доказательством стойкости украинского народа и силы Украины.

"Это доказательство стойкости нашего народа": Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото

"Сегодня Украина начинает новый учебный год. Несмотря на войну, на все вызовы. Сегодня для миллионов наших украинских детей, семей, учителей один из самых главных дней года. Я благодарен всем, кто сделал возможным этот учебный год для Украины: всем учителям, работающим в нашем государстве, и каждому, кто защищает наши города и села", – отметил президент.

"Это доказательство стойкости нашего народа": Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото
"Это доказательство стойкости нашего народа": Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото
"Это доказательство стойкости нашего народа": Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото

Глава государства подчеркнул: то, что Украина, несмотря на все, заботится о будущих поколениях, является свидетельством силы украинского народа.

"Украина делает все, чтобы дать детям как можно больше возможностей. И все наши школы, все высшие учебные заведения, которые сегодня работают – это доказательства стойксти нашего народа и силы Украины", – уверен Зеленский.

"Это доказательство стойкости нашего народа": Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото
"Это доказательство стойкости нашего народа": Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото
"Это доказательство стойкости нашего народа": Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото
"Это доказательство стойкости нашего народа": Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото
"Это доказательство стойкости нашего народа": Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото

Напомним, еще с ночи с началом учебного года украинских детей и их родителей "приветствовали" российские захватчики. Ночью государство-агрессор атаковало Украину "Шахедами", а утром по всей стране объявляли масштабную воздушную тревогу из-за того, что россияне запустили ракеты из бомбардировщиков Ту-95МС.

Во время массированной ракетной атаки россияне пытались поразить Киев. Над столицей сбито более двух десятков крылатых и баллистических ракет, а также один "Шахед". Однако из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы пожары и разрушения, за помощью к медикам обратились по меньшей мере два человека.

В Харькове же российская ракета прилетела в садовое общество в Индустриальном районе. Там вспыхнул пожар: горел жилой дом и три нежилых постройки.

По данным Воздушных сил ВСУ, ПВО сбила 42 из 58 средств воздушного поражения врага, среди них и 9 баллистических ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!