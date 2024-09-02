'Это доказательство стойкости нашего народа': Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года, несмотря на войну. Фото

Несмотря на войну и очередную массированную атаку РФ, Украина 2 сентября начинает новый учебный год. Несмотря на все испытания, миллионы украинских детей сегодня снова сядут за школьные парты.

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С праздником и маленьких украинцев и их родителей и учителей поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что то, что страна живет, а новые поколения продолжают приобретать знания даже под обстрелами и в бомбоубежищах, является доказательством стойкости украинского народа и силы Украины.

"Сегодня Украина начинает новый учебный год. Несмотря на войну, на все вызовы. Сегодня для миллионов наших украинских детей, семей, учителей один из самых главных дней года. Я благодарен всем, кто сделал возможным этот учебный год для Украины: всем учителям, работающим в нашем государстве, и каждому, кто защищает наши города и села", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул: то, что Украина, несмотря на все, заботится о будущих поколениях, является свидетельством силы украинского народа.

"Украина делает все, чтобы дать детям как можно больше возможностей. И все наши школы, все высшие учебные заведения, которые сегодня работают – это доказательства стойксти нашего народа и силы Украины", – уверен Зеленский.

Напомним, еще с ночи с началом учебного года украинских детей и их родителей "приветствовали" российские захватчики. Ночью государство-агрессор атаковало Украину "Шахедами", а утром по всей стране объявляли масштабную воздушную тревогу из-за того, что россияне запустили ракеты из бомбардировщиков Ту-95МС.

Во время массированной ракетной атаки россияне пытались поразить Киев. Над столицей сбито более двух десятков крылатых и баллистических ракет, а также один "Шахед". Однако из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы пожары и разрушения, за помощью к медикам обратились по меньшей мере два человека.

В Харькове же российская ракета прилетела в садовое общество в Индустриальном районе. Там вспыхнул пожар: горел жилой дом и три нежилых постройки.

По данным Воздушных сил ВСУ, ПВО сбила 42 из 58 средств воздушного поражения врага, среди них и 9 баллистических ракет.