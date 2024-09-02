В Киеве раздаются взрывы во время воздушной тревоги: работает ПВО

Утром 2 сентября российские войска атаковали ракетами разных типов Киев. В городе раздаются взрывы, работает ПВО.

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Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Он рассказал о вызове экстренных служб в Святошинский район столицы.

"Взрывы в городе. Вызов экстренных служб в Святошинский район. Следуют на место", – написал Кличко в 05:30.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил: в Святошинском районе зафиксировано падение обломков. Там, в частности, горели четыре автомобиля.

Также экстренные службы выехали на вызовы в Голосеевский и Соломенский районы, сообщил Кличко.

У обоих, по данным КМВА, фиксировалось падение обломков. В Голосеевском районе, по предварительной информации, повреждена нежилая застройка, после падения обломков она загорелась.

В Святошинском разрушении также получило нежилое сооружение – предварительно, складское помещение.

А в Шевченковском районе, по данным городского головы, известно о пострадавшем. Там также зафиксирован пожар.

"В Шевченковском районе, предварительно, падение обломков. Медики осматривают одного потерпевшего", – написал Кличко.

Через несколько минут он сообщил о новых вызовах медиков в Шевченковский и Святошинский районы. Туда направляются все службы.

По состоянию на 05.57 было известно о падении обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

"Предварительно есть возгорания. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются. Подразделения оперативных служб следуют на места!" – подчеркнул Попко.

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