''Это была светлая молитва'': супруги Порошенко посетили праздничную литургию в освобожденной от Московской церкви Лавре. Фото

Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и депутатами от "Европейской Солидарности" в день Богоявления, Крещения Господнего принял участие в Божественной литургии, которая состоялась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Пятый президент поздравил всех верующих с праздником Богоявления.

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Об этом сообщила "Европейская солидарность". Богослужение, на которое пришли супруги, возглавил настоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Это уже вторая литургия ПЦУ в Киево-Печерской Лавре.

"Я не пророк. Но четыре года назад 15 декабря я говорил, что я молюсь, надеюсь и жду, что молитва созданной тогда объединенной Православной Церкви Украины состоится на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", – сказал Петр Порошенко журналистам после службы.

Порошенко рассказал, что верующие помолились за невинные жертвы российской агрессии, за победу Украины и за украинское войско.

"Мы молились за победу Украины, за освобождение украинских земель от захватчиков, мы молились за упокой души украинских воинов, за невинных жертв Бучи и Ирпеня, Мариуполя и Северодонецка, Лисичанска, Тростянца и сейчас – за невинных жертв Днепра и Броваров", – отметил пятый президент.

"Это была светлая молитва. Для меня большое счастье молиться на богослужении нашей церкви в Киево-Печерской лавре. Думаю, что это приближает тот день, когда абсолютно добровольно мы передадим Киево-Печерскую лавру Православной Церкви Украины", – сказал Порошенко.

Он также отметил, что не стоит делать из церкви московского патриархата "мучеников".

"Они должны сделать выбор: либо они идут в украинскую церковь, либо они представители русской церкви захватчиков. И дальше дать народу самостоятельно определять отношение к ним. Они не являются мучениками. Им еще очень-очень долго искупить грехи за разрушения украинского государства, к которым большинство из них были причастны", – подчеркнул политик.

Порошенко поздравил всех верующих с праздником Богоявления.

"И приходите в Лавру – в украинскую Лавру", – призвал Порошенко.

Сам пятый президент надел в церковь праздничную украинскую вышиванку, вышитую белым по белому. Его жена, Марина Анатольевна, повязала на традиционный манер украинский платок. В этом ее поддержала и София Федина.

Митрополит также был облачен в особую церковную одежду – вышитые сине-желтыми цветами ризы.

После службы Петр Порошенко пообщался с верующими. Люди подходили к нему, благодарили его за Томос и за усилия, благодаря которым они могут молиться в украинской Лавре.

Было много желающих сфотографироваться с президентом. Подходили люди всех возрастов – и старшие, и молодые вместе со своими детишками.