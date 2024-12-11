Это будет крутой опыт: Порошенко передал на фронт еще четыре Ай-Петри и призвал айтовцев присоединяться к работе с этим комплексом.

Петр Порошенко передал военным еще четыре комплекса противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ". Он также поддержал рекрутинговую кампанию и призвал украинских айтовцев присоединяться к работе с этими комплексами.

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Об этом лидер Евросолидарности сообщил в соцсетях.

"Сразу после Вашингтона возвращаюсь к полевой работе. Встречи с военными, передача техники и подготовка к поездке на фронт. Многие уже знают, что "Ай-Петри" очень хорошо себя зарекомендовали, защищая наших военных от вражеских разведывательных дронов, "Суперкамов", "Орланов", "Ланцетов" и "Zala". И мы делаем все, чтобы нарастить их производство", – написал пятый президент.

"Также "Ай-Петри" сейчас прикрывают от КАБов Херсонское и Запорожское, Донецкое и Луганское направления, Старобельск, Купянск, Волчанск и обеспечивают противодействие техническим разведкам противника даже за пределами нашей страны", - пишет Порошенко.

"Сегодня передаем на фронт еще четыре комплекса "Ай-Петри". Вместе с ними в 18 центр ПДТР едут и эти крутые пикапы с РЭБами, Starlink и EcoFlow. Это все, что нужно для работы операторов, которые будут на них работать. Наше дело – обеспечить техникой. И мы его сделали. Но действительно эффективной в поле боя ее делают компетенции наших офицеров и солдат", – отмечает Петр Порошенко.

"Хочу поддержать рекрутинговую кампанию 18 центра и обратиться к украинским IT-специалистам — ребятам, имеющим опыт работы системными администраторами, которые могут обеспечивать криптозащиту. Выходите на связь, чтобы присоединиться к работе, возможно, с лучшим комплексом противодействия техническим разведкам врага, который сейчас известен. Это будет крутой опыт, гарантирую", – пишет Порошенко. "Вместе должны защищать нашу страну, потому что кроме нас этого никто не сделает", – убежден Петр Порошенко.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", успешно прошедшим испытания и уже используемым в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боеприкосновения.