Эти ''шалені бджілки'' делают невозможное: Порошенко показал, как на волонтерской СТО ремонтируют военную технику

Петр Порошенко показал волонтерскую станцию техобслуживания, ремонтирующую военную технику. Здесь, в частности, готовят и британские грузовики DAF для передачи на фронт, которые Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовали около трех сотен. Сюда же привезли для ремонта подбитые бронемашины Shield.

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Порошно рассказал на своей странице в Facebook. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Прежде чем отправить любую технику, которую мы пригоняем из-за границы нашим Вооруженным Силам Украины, она идет в руки этих ребят, этих "шалених бджілок", которые делают невозможно. Мы начинали с пикапов, которых было очень-очень много". Потому что пикап на войне – это расходный материал. И их всегда нужно много. Потом были грузовики DAF, которых тоже было немало.

"Мы занимаемся восстановлением автомобилей для ВСУ. Подготовка DAFа, приехавшего к нам из Великобритании, расконсервация, проверка всех систем, покраска – это примерно трое суток. Если речь идет о чем-то сложнее, например, ремонт двигателя в Shield, этот, например, четвертый день в ремонте. Еще день-два и будет в строю", – рассказал мастер.

Парень объясняет: пришедшие из подразделений машины ремонтируются и возвращаются обратно в это же подразделение.

"Он вывез всех ребят живыми и невредимыми в точку эвакуации, однако обломок попал в моторный отсек, вытекла охлаждающая жидкость и мотор испортился. Но ремонтируем и возвращаем назад, такие машины должны служить армии", – показывает автослесарь раненого Шилда.

А этот грузовик уже фактически окрашен.

"Сейчас происходит восстановление топливной системы, потому что машины в принципе не новые, проверяем и ремонтируем все нужные участки", – отмечают на СТО.

Этот конвейер не останавливается – из Британии приехали очередные грузовики на подготовку.

"Получаем еще два DAFа, которые к нам приехали на восстановление и расконсервирование. Это тот самый лафет, который Петр Алексеевич подарил Марине Анатольевне на годовщину. Вот он исполняет свои прямые обязанности и непрерывно таскает военную технику к нам", – говорят на СТО.

"Ребята наши уже доводят до такого состояния, что она уже полностью сделана, окрашена, колеса заменены, еще и колеса даем, еще пять запасок кладем на машину. И тенты ставим, все делаем. У меня сегодня уже машина уже была номер 63. 63 DAFы уже отбыли на фронт. 15-20 машин и сейчас выгружается", – говорит опытный мастер.

"Это крутое чувство, когда наши люди, волонтеры объединились и создали такое СТО, восстанавливающее технику для ВСУ. Это – герои нашего времени, которые, кажется, уже не могут удивить, потому что куда больше? Но они удивляют каждый день. Инженеры ремонтируют десятки единиц техники в месяц и отправляют обратно в подразделы. Ремонт техники оплачивают все, кто донатит в ОО "Дело Громад", а половину традиционно покрывает Фонд Порошенко. Вместе мы сила! Продолжим делать все, чтобы выбросить врага с украинской земли", – резюмирует Петр Порошенко.