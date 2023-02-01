''Эта пытки гражданина Украины'': омбудсмен Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили в тюрьме

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который с 2019 года имеет украинское гражданство, находится в критическом состоянии. В связи с этим уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал допустить его к политику в тюрьме.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. То, что с Саакашвили делают на его родине, омбудсмен назвал пытками гражданина Украины.

Состояние здоровья политика ухудшается и все за этим следят в прямом эфире, что является недопустимым.

"В очередной раз публично призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины. Ведь несколько раз общался с омбудсменкой Грузии и написал несколько писем в министерство юстиции и не получил никакого ответа!" – написал Лубинец.

Омбудсмен призвал правозащитников повлиять на власти Грузии. Он также подчеркнул, что Саакашвили должны срочно отпустить из тюрьмы на лечение.

"Украина не будет стоять в стороне, когда ее граждане находятся в таких условиях и нуждаются в неотложной помощи!" – подчеркнул уполномоченный ВР.

Отметим, что в среду, 1 февраля, Саакашвили дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда, который рассматривает ходатайство о его освобождении по состоянию здоровья. Во время него политик продемонстрировал свое физическое состояние: на кадрах видно, что он сильно похудел. Саакашвили заявил, что он подвергался пыткам и был отравлен, и попросил предоставить ему лечение.

Он также обратился на украинском языке к Украине и сказал, что уверен в победе нашей страны в войне против РФ, передает информационный портал "Новости – Грузия".

"Но если не доживу, мое сердце должно быть похоронено в Киеве", – заявил Саакашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующие власти Грузии медленно убивают бывшего президента этой страны Михеила Саакашвили. Адвокаты политика бьют тревогу из-за состояния его здоровья.

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