Есть риск новых подтоплений: в ГСЧС рассказали, где самая сложная ситуация из-за весеннего половодья

По состоянию на сегодняшний день гидрологическая ситуация в Украине контролируемая и темп поднятия уровня воды в реках снижается, однако все еще сохраняется риск новых подтоплений. Особенно это касается прирусловых и пойменных территорий водохранилищ Днепровского каскада.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели держат ситуацию на усиленном контроле и предупреждают о рисках ІІ и ІІІ уровней опасности.

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтоплены 1379 домохозяйств (Черниговская – 474, Черкасская – 182, Днепропетровская – 83, Полтавская – 107, Киевская – 210 и Кировоградская – 323) и 198 домов (Днепропетровская – 38, Кировоградская – 84, Черкасская обл. – 2), из них 125 дачных. В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 9138 гектаров сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1", – сообщают в ГСЧС.

Вместе с тем спасатели предупреждают, что 17-18 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях (III уровень опасности – красный).

Также возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности – оранжевый).

Что касается преодоления последствий стихии, то с начала работ спасателями было:- подвезено для нужд пострадавшего населения 24,1 тонн питьевой воды и 276 кг продуктов питания;- перевезено через водные препятствия более 1700 человек, эвакуировано 22 гражданина;– откачано 12 139 м куб. воды.

"Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС", – уверяют в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина в эти дни страдает от весенних паводков. Сезонное повышение уровня воды наблюдается в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг.

В Киеве пик паводков в результате подъема воды в реке Днепр прогнозируют 22 апреля. При этом в настоящее время аварийные подтопления на территории столицы не зафиксированы.

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