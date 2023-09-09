'Есть много недопустимых смешений смыслов': Зеленский поручил обновить систему государственных праздников в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что государственная система праздников в Украине нуждается в изменениях. Причиной этому стало недопустимое смешение смыслов торжественных и важных дат.

Видео дня

Об этом глава государства сказал во время очередного обращения к украинской нации, которое транслировала пресс-служба его Офиса. В последние годы особенно очевидно, насколько неуместно совпадают разные праздники по числам.

"Во вторую субботу сентября в Украине отмечается сразу День физической культуры и спорта и День украинского кино. И подобных совпадений в нашем календаре слишком много. День юриста и День художника. День строителя и день работников ветеринарной медицины. Есть совпадения профессиональных дней и дней памяти. В частности, в следующем году, в мае, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа совпадает с Днем науки", – рассуждает гарант.

По словам Зеленского, подобные совпадения абсолютно неуместны и неприемлемы. Некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам, а чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в официальном календаре.

"Собственно, я поручил правительству Украины соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее справедливо и логично", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июле Зеленский подписал закон о переносе дат ряда праздников. В частности, Рождество Христово теперь будут отмечать 25 декабря, этот день будет выходным.